الوالي المنتدب للرويبة: تحويل شخصين مشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا على مستشفى القطار

كشف الوالي المنتدب لولاية رويبة بودوح أحمد في اتصال مع النهار أونلاين عن تحويل شخصين يشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا.

وأكد الوالي خلال حديثه لـ”النهار أونلاين” أن المشتبه فيهما تم نقلهما من عيادتي رويبة ورغاية نحو مستشوى القطار، وأضاف أن الشخص الأول الذي يقطن ببلدين الرغاية قد غادر مستشفى القطار بعد أن تم التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، Hما الشخص الثاني فهو يخضع للحجر الصحي بذات المستشفى.

وفي ذات السياق أكد الوالي أنه قد تم غلق العيادتين الصحيتين على مستوى رويبة ورغاية لمدة نصف ساعة وإخضاعهما لعملية تعقيمة شاملة لتباشرا استقبال المواطنين بعد ذلك مباشرة