الوداد يطيح بصن داونز ويضرب موعدا جديدا للأهلي في نهائي الأبطال

التحق نادي الوداد البيضاوي المغربي، بنادي الأهلي المصري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تجاوزه اليوم السبت، عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وفي مباراة مثيرة نجح الوداد، في العودة إلى الديار بتأشيرة النهائي، بعدما فرض التعادل بنتيجة 2-2 على صن داونز، الذي تأهل إلى نصف النهائي على حساب شباب بلوزداد.

مستغلا نهاية لقاء الذهاب بالمغرب على وقع التعادل السلبي. من أجل حجز مقعد في النهائي الذي سيكون نسخة طبق الأصل لنهائي الموسم الماضي. والذي فاز به ممثل الكرة المغربية أمام الأهلي.

وبالعودة إلى مجريات المواجهة التي تميزت بالإثارة. فقد افتتح صن داونز النتيجة في الدقيقة الـ 51 عن طريق المتألق ثيمبا زواني. إلا أن الضيوف عدلوا في الدقيقة لـ 72 عن طريق أيوب العملود.

وعاد بيتر شالوليلي، ليضيف الثاني لصن داونز في الدقيقة الـ 79، والذي كان سيؤهل الفريق الجنوب إفريقي إلى النهائي، إلا أن أصحاب الديار تلقوا هدفا قاتلا بنيران صديقة، عن طريق موتوبي مفالا في الدقيقة الـ 83، قضى على حلم التأهل.