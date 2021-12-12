الوزير الأول: إنجاز خط سكة حديدية بين خنشلة وعين البيضاء

كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، عن إنجاز خط سكة حديدية بين خنشلة و عين البيضاء بولاية أم البواقي على مسافة 50 كم.

وفي بيان للوزارة الأولى، كشف بن عبد الرحمن، عن إنجاز إزدواج الطريق الوطني رقم 32 الذي يربط الـمحمل بأولاد رشاش على مسافة 18 كم.

كما سيتم إعادة تأهيل الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 83 بشعبة يعلا على مستوى الطريق الولائي رقم 09 على مسافة 35 كم.

وقال بن عبد الرحمن، أنه يتم حاليا دراسة وإنجاز منشأة فنية على الطريق البلدي رقم 07 بواد شعبة المالح.

وفيما يخص محطات معالجة المياه، الصرف الصحي بششار، إنجاز وتجهيز محطة معالجة مياه الصرف الصحي ببابار.

بالإضافة إلى تجديد وتوسيع شبكات التزويد بالـماء الشروب عبر الولاية وزيادة سعة التخزين. كما سيتم حاليا دراسة ومتابعة وإنجاز أشغال إعادة تأهيل شبكة مياه الشرب لـمدينة خنشلة. ودراسة وإنجاز منطقة نشاط في باغاي 2، وإعادة تأهيل وإنجاز 4 مناطق نشاط في بلديات الـمحمل وعين الطويلة ومتوسة وششار.

وأضاف الوزير، أن 5 مناطق صغيرة للنشاط “MINI-ZAC” (10 هكتارات لكل منها)، مخصصّة لاستقبال الشباب حاملي الـمشاريع، تحت الدراسة حاليا من أجل إنجازها.

كما ستُنفذ البرامج حصريا بواسطة أداة الإنجاز الوطنية وسيمتد على مدى السنوات 2021 و2022 و2023.

إقرأ أيضا:

أسدى الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، تعليمات للبنوك والمؤسسات المالية لمرافقة كل المستثمرين والمتعاملين الإقتصاديين لتجسيد مشاريعهم بولاية خنشلة.

وقال الوزير خلال أشغال أول إجتماع لمجلس الحكومة بولاية خنشلة، أن الإستثمار العمومي محرك التنمية. كما ستعمل الحكومة على دفعها للمجالات الخالقة للثروة ومناصب الشغل بولاية خنشلة

وأكد بن عبد الرحمن أن الحكومة ستكرس مجد السياحة الحموية والأقطاب الزراعية بولاية خنشلة. كما دعا المستثمرين للقيام بمهامهم في مجال القطاع الصناعي والتحويلي.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp