الوزير الأول: نهدف إلى ترقية الصادرات وولوج الأسواق العالمية

أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن الأهداف التي سطرتها الحكومة الجزائرية أهمها ترقية الصادرات، والتقليل من الإستيراد. ومحاربة تضخيم الفواتير والرفع من صادرات البلاد لولوج الأسواق الخارجية.

وقال الوزير خلال مؤتمر البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، أن الحكومة تهدف لتسهيل التصدير وتطوير الإتفاقيات الخارجية. كما تسعى لإقامة روابط مع الفاعلين الإقتصاديين والتكفل بإهتماماتهم ودعمهم من أجل النهوض بالإقتصاد الوطني.

كما أكد بن عبد الرحمان، أن الحكومة تضع المصلحة الإقتصادية للبلاد في الصميم. مع الإهتمام بالعلاقات الخارجية الثنائية الأطراف ومتعددة الأطراف. مشيرا إلى ضرورة إيجاد أسواق جديدة للتصدير.

وتابع الوزير القول، أن الدولة تدعم الشركات والمؤسسات الجزائرية، لولوج الإقتصاد العالمي، مع تقديم الدعم الكامل لها. كما قال أن تصحيح إختلالات الميزان التجاري من أهم الأعمال التي بدأت الحكومة القيام بها.

وكشف ذات المسؤول، أن الصادرات خارج المحروقات بلغت 3.4 مليار دولار هذه السنة. كما قال أنه خلال السنة القادمة سنحقق فائض في الميزان التجاري.

قنصلياتنا تعلب دورا في ترقية المنتوج الجزائر

وقال الوزير الأول، أن ممثلاتنا القنصلية، تلعب دورا هاما في التعريف بالمنتوج الجزائري. والعمل على إثراء وتحيين الطرق القانونية التي تحكم البلاد بدول أخرى لتسهيل ولوج منتوجاتنا للأسواق الخارجية وترقية المنتوج الوطني.

كما أكد بن عبد الرحمن، على أهمية إستغلال مناطق التبادل الحر، خاصة الإفريقية. لتسهيل تصدير منتوجاتنا. وتسهيل دخول المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين لسوق إفريقيا.

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