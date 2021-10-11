الوزير الأول يستقبل وزير خارجية جمهورية نيكاراغوا

استَقبل الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين، وزير خارجية جمهورية نيكاراغوا، دينيس مونكادا كوليندرس.

وذلك على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مؤتمر الاحتفال بالذكرى الـ60 لتأسيس حركة بلدان عدم الانحياز،

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فإن اللقاء سمح بتقييم شامل للعلاقات الثنائية وبحث سبل ووسائل تعزيزها، وكذا تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين في المحافل الدولية بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.