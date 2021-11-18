الوزير الأول يشرف على مراسم إحياء اليوم العالمي للطفل

سيشرف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، على مراسم إحياء “اليوم العالمي للطفل” المصادف لـ 20 نوفمبر من كل سنة.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فإن المناسبة سيحضرها أعضاء من الحكومة وممثلو الهيئات الأممية بالجزائر. كما سيتم تنظيم معرض لاكتشافات واختراعات أطفال جزائريين في مجال الذكاء الاصطناعي. إضافة إلى نشاطات، ولقاءات تفاعلية دولية عبر تقنية التحاضر عن بعد”.

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من جهته أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن الدولة لم يكن أبدا في نيتها التخلي عن الدعم الاجتماعي للفئات الهشة، كاشفا أن هذا الدعم سيكون نقدا مستقبلا.

وأورد الوزير الأول، وزير المالية، في كلمة له بعد تصويت نواب البرلمان بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2022، أن الدولة الجزائرية دولة اجتماعية مبنية على مبادئ بيان أول نوفمبر.

وشدد أيمن بن عبد الرحمان، على أن الدولة لن تتخلى مطلقا عن الدعم الاجتماعي للطبقات الهشة. مشيرا إلى أن الدعم الاجتماعي للفئات الهشة سيكون نقدا مستقبلا.

كما كشف، إن قانون المالية 2022، قد خصص مبلغ 1942 مليار دينار جزائري للدعم الإجتماعي.

وأضاف أيمن بن عبد الرحمان، أن الدولة أبقت على الدعم بالرغم من علمها بأن هذا الدعم لا يذهب كلية إلى أصحابه.

كما أكد الوزير الأول، أن الدولة، ستدعم الفئات الهشة والمتوسطة. كما ستحرص على توجيه الدعم لأصحابه والذي سوف يكون نقدا.

هذا وأوضح الوزير، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، يعمل على تشجيع النشاطات المنتجة للثورة وحماية الاقتصاد.

بالإضافة إلى حسن توجيه دعم الدولة إلى الفئات المعوزة والطبقة المتوسطة.

هذا وأكد الوزير أن أموال الدعم سيتم توجيهها لأصحابها الحقيقيين، من خلال مقاربة وآليات جديدة.

وتأتي هذه التدابير، لحماية القدرة الشرائية وحماية المال من التبذير وتوجيهه لغير مآلاته، يضيف أيمن بن عبد الرحمان.

هذا وصوت نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2022.

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