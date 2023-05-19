الوزير الأوّل يهنىء الطلبة الجزائريين: “دمتم فخرا لنا”

هنأ الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان، الطلبة الجزائريين بمناسبة الذكرى الـ67 لليوم الوطني للطالب. واصفا إياهم بقاطرة تغيير وتجديد الجزائر، و قادة المستقبل، دمتم فخرا لنا.

ونشر الوزير الأوّل تغريدة عبر حسابه على التويتر جاء فيها” 19 ماي 1956-19ماي 2023.. أجيالٌ من الطلبة تعاقبت على مقاعد الجامعات بين جيل الثورة وأجيالِ ما بعد الاستقلال.”

وتابع أيمن بن عبد الرحمان “جيل عقد العزم ليعلنها ثورة على الاستدمار وكله يقين أن ”الجزائر أمانة” وغايته المنشودة كانت الاستقلال.” وجيل اليوم، حيث يبقى الطالب هو المعول عليه في رفع تحديات التحصيل العلمي والتكنولوجي والمعرفي، فحاملي الشهادات العليا، كما أكد عليه السيد رئيس الجمهورية، هم “المادة الرمادية للجزائر وصمام أمانها، في كل القطاعات” و”التي ينبغي أن تحظى باهتمام خاص.”

وإختتم الوزير الأوّل التغريدة “بمناسبة هذه الذكرى أوجه تحية خاصة لبناتي وأبنائي الطلبة، قاطرة تغيير وتجديد الجزائر، و قادة المستقبل، دمتم فخرا لنا.” المجد والخلود لشهدائنا الأبرار…