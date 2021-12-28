الوزير الاول يؤدي زيارة مجاملة للرئيس الموريتاني

أدى مساء اليوم أيمن بن عبد الرحمان الوزرير الاول ووزير المالية زيارة مجاملة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. وذلك بمقر إقتامة الدولة بزرالدة.

وأجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون محادثات مه نظيره الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

كما تم توقيع على إتفاقيات تعاون، شملت عدة قطاعات منها التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والتكوين المهني والمؤسسات المصغرة.

وللتذكير فقد كان الرئيس الموريتاني قد حلّ أمس الإثنين بمطار هواري بومدين الدولي، في إطار زيارة دولة تدوم ثلاثة أيام.وكان في استقباله رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. حيث تندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.