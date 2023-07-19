الوزير حماد يرفض التعليق على استقالة زفيزف

رفض وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، التعليق على قرار استقالة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” جهيد زفيزف من منصبه.

وفي تصريحات إعلامية أمس الثلاثاء، على هامش استقبال وفد الجزائر المشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم، سئل حماد عن استقالة زفيزف.

ورد الوزير: “لا يوجد تعليق على الاستقالة.. هو حر وكل شخص من حقه الاستقالة”.

كما أوضح حماد، بأنه ستكون هناك إجراءات تتبع بعد الاستقالة وفق القوانين المعمول بها.