الوصل الإماراتي يقرر التخلص من بلعمري

قررت إدارة نادي الوصل الإماراتي، الاستغناء عن لاعبها الدولي الجزائري، جمال بلعمري، مع نهاية الموسم الكروي الجاري.

وكان مدافع الخضر، قد التحق بالنادي الإماراتي. شهر فيفري الماضي، في صفقة انتقال حر، غير أنه فشل في إقناع مسؤولي الوصل، رغم مشاركته بانتظام في لقاءات الفريق.

وكشفت صحيفة “البيان” الإماراتية، بأن مؤشرات شبه مؤكدة، لفتت إلى استغناء إدارة الوصل على بلعمري مع نهاية الموسم الجاري.

كما أوضحت الصحيفة ذاتها، بأن الدولي الجزائري، سيغادر من الباب الضيق، مثلما حدث مع زميله توماس شانكلاي، والذي لم يفعل الوصل بند أحقية شرائه بعقد دائم من نادي رايسينغ الأرجنتيني.