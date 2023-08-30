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الرياضة

الوفاق يواجه الأولمبي الباجي في ثاني محطة ودية بتونس

بقلم محمد.ل
الوفاق يواجه الأولمبي الباجي في ثاني محطة ودية بتونس
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ستكون تشكيلة وفاق سطيف، مساء اليوم الأربعاء، على موعد مع لعب ثاني لقاءاتها الودية، في إطار تربصها الصيفي، المقام بمدينة عين الدراهم التونسية.

وكشفت إدارة الوفاق، بأن أشبال عبد القادر عمراني، سيواجهون مساء اليوم بداية من الساعة 17:00، نادي الأولمبي الباجي، الذي يدربه الجزائري نبيل نغيز، وذلك، بملعب المركب الرياضي الدولي بعين الدراهم.

للإشارة فإن الوفاق دشن لقاءاته الودية، في تربص بتونس الذي انطلق يوم الـ 22 أوت الجاري، بمواجهة رائد القبة، الذي حسم اللقاء لصالحه بثنائية نظيفة.

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