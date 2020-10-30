الوكالات التجارية لإتصالات الجزائر مفتوحة الأحد المقبل

أعلنت مؤسسة إتصالات الجزائر اليوم الجمعة عن فتح وكالاتها التجارية يوم الأحد الفاتح من نوفمبر.

وأوضح بيان المؤسسة أنه من أجل ضمان الدوام ستفح وكالات إتصالات الجزائر يوم الاحد بداية من من 09.00 سا إلى 15.00 سا

وجاء هذا الإجراء حرصا من المؤسسة على ضمان إستمرارية الخدمات طوال هذا اليوم، وكذا على إرضاء زبائنها.

وأضاف البيان أن الوكالات التجارية المعنية بهذا التوقيت هي

على مستوى الجزائر العاصمة: حسين داي، برج البحري، باب الزوار، بن مهيدي، عين النعجة، بئر توتة، زرالدة، عين البنيان، وبن عكنون.

على مستوى الولايات الأخرى: الوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقر المدينة.

ومن جهة أخرى قدمت إتصالات الجزائر بمناسبة المولد النبوي الشريف أحر التهاني وأطيب التماني لكافة الشعب الجزائري بموفور الصحة والازدهار.