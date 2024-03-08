الولايات المتحدة في طريقها لحظر TIKTOK

من الممكن أن يتم حظر الشبكة الاجتماعية إذا لم تبيع الشركة الأم، ByteDance، أسهمها. حسبما أعلن مسؤولون منتخبون في مجلس النواب الأمريكي.

وأعلن مسؤولون منتخبون أميركيون، الخميس، رغبتهم في إقرار قانون خلال الأيام المقبلة لحظر شبكة التواصل الاجتماعي. ما لم تقطع المنصة علاقاتها مع شركتها الأم، ByteDance وعلى نطاق أوسع مع الصين.

قدمت لجنة تضم عشرة جمهوريين وعشرة ديمقراطيين من مجلس النواب مشروع قانون، في حالة اعتماده. سيمنح ByteDance 165 يومًا لبيع المنصة. علاوة على ذلك، سيكون من غير القانوني لمتاجر التطبيقات أن تجعله متاحًا للتنزيل.

TikTok يضغط على المسؤولين المنتخبين

وقد تمت الموافقة على مشروع القانون بالإجماع يوم الخميس من قبل اللجنة البرلمانية المسؤولة عن التجارة. ويجب الآن التصويت عليه من قبل جميع الممثلين. ولكي يتم اعتماده بشكل نهائي، يجب أن يمر عبر مجلس الشيوخ، ثم يصدره جو بايدن.

لكن TikTok تعتزم بذل كل ما في وسعها لمنع مثل هذا السيناريو. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع. تلقى ملايين المستخدمين الأمريكيين لمنصة Tiktok الصينية إشعارًا للاتصال بالمسؤول المنتخب المحلي.

وقد تم استدعاء العديد منهم بالفعل: «تغمر نداءات الناخبين الغاضبين أعضاء الكونجرس،» كما تقول الصحافة الأمريكية.

كانت شبكة التواصل الاجتماعي TikTok في دائرة الضوء منذ عدة أشهر. وفكرة حظرها ليست جديدة على الإطلاق. وقد ذكرها دونالد ترامب بشكل خاص في عام 2020، قبل أن يلغيها جو بايدن. ولكن منذ ذلك الحين، تضاعفت التنبيهات.