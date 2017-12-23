نجحت اليابان اليوم السبت، لأوّل مرة في إطلاق قمرين صناعيين وإرسالهما إلى مدارات مختلفة.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أنّ “الصاروخ (اتش-2 ايه) تمّ إطلاقه من

مركز(تانيجاشيما) للفضاء في جنوب غرب اليابان صباح اليوم.

وحمل قمرا صناعيا للبحث المناخي (شيكيساي)، وبعدها حمل قمرا اختباريا منخفض الإرتفاع (تسوبامي)”.

وتأمل الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء الجوي، بالتعاون مع شركة (ميتسوبيشي) للصناعات الثقيلة, في أن يسمح الإطلاق الناجح في المستقبل. بإرسال عدّة أقمار صناعية باستخدام صاروخ واحد حيث تم إطلاق كل من الأقمار الصناعية للوكالة على حدى.

ويتيح وضع القمر الصناعي في مدار منخفض إمكانية التقاط صورعاليّة الوضوح ومفيدة أثناء الكوارث الطبيعية وفي أعقابها.