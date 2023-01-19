امتحان السانكيام بصيغته الجديدة يوم 30 أفريل

كشفت وزارة التربية الوطنية في تعليمة وجهتها إلى مديريات التربية على المستوى الوطني، أن امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي سيكون في الفترة الممتدة من 30 أفريل إلى 25 ماي القادم.

على أن تنطلق عملية التسجيل عبر المنصة الرقمية التابعة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الفترة الممتدة من 5 الى 23 فيفري القادم.

وأكدت الوزارة من خلال التعليمة، التي تحوز “النهار اون لاين” على نسخة منها، أن تنظيم الإمتحان يكون على مستوى المقاطعة التفتيشية.

كما يجب إجراء الإمتحان لكل تلميذ يزاول الدراسة في السنة خامسة ابتدائي. والانتقال إلى السنة أولى متوسط يتم من خلال احتساب المعدل السنوي للتقويم دون سواه .

كما أكدت الوزارة انه لن يتم احتساب نتائج امتحان تقييم مكتسبات التعليم الإبتدائي في قبول التلميذ في السنة أولى متوسط.

وبالنسبة للتسجيلات، يسجل في الامتحان بصفة إلزامية كل تلميذ يزاول الدراسة في السنة الخامسة ابتدائي. ويتولى مدير المؤسسة التعليمية عملية التسجيل على الأرضية الرقمية باستعمال رقم التعريف المدرسي للتلميذ.

وبالنسبة للمواد المعنية، فيشمل الإمتحان كل المواد التعليمية المقررة في السنة الخامسة من التعليم الإبتدائي. باستثناء مواد التربية الموسيقية والتربية التشكيلية والتربية البدنية.

ويتولى إعداد مواضيع التقييمات الكتابية للامتحان وإجاباتها النموذجية مفتشو اللغة العربية واللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية، بإشراك اساتذة المقاطعة ذوي الكفاءة.

ويتم إجراء الإمتحان في مؤسسة كل تلميذ، وتحت إشراف أساتذتهم. وتجرى التقييمات الكتابية في أيام غير متتالية في المواقيت الرسمية للدراسة خلال الفترة من 30 أفريل الى 25 ماي.

ويتم إعداد جدول سير التقييمات الكتابية لكل مقاطعة أو المقاطعات التي تشترك في مواضيع موحدة. وذلك بناء على الرزنامة بمراعاة توحيد توقيت إجراء تقييم كل مادة.