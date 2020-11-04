تشهد الإنتخابات الرئاسية الأمريكية في الساعات الأخيرة صراعا محتدما بين المرشحين دونالد ترامب وجو بايدن الذي يتقدم حاليا في نتائج التصويت.

وحسب مختلف المواقع الأمريكية، فإن بايدن الى حد الساعة متحصل على 248 صوت، في حين يمتلك ترامب 214 صوت، لتبقى هوية من سيفوز في الرئاسيات الأمريكية مبهمة حتى الآن خصوصا أن 6 ولايات لم يتم فيها تحديد الفائز بعد.

ولقد شهدت هذه الإنتخابات مشاركة أكثر من 100 مليون شخص، كانوا قد أدلوا بأصواتهم في تصويت مبكر قبل يوم الانتخابات الثلاثاء.

يذكر أن الفائز في هذه الإنتخابات يجب أن يتحصل على 270 صوت من أصل 538 صوت من أصوات ما يعرف بالمجمع الانتخابي.