انتشال 12 جثة لمهاجرين قبالة السواحل التونسية

أعلن الهلال الأحمر التونسي، اليوم السبت، على انتشال 12 جثة، قبالة السواحل الجنوبية لتونس.

وفي تصريح لموقع “فرانس براس”، قال رئيس هيئة الهلال الأحمر التونسي بمدنين، المنجي سليم: “انتشلت قوات الحرس البحري 12 جثة صباح السبت قبالة السواحل الجنوبية، ويرجح أنهم كانوا على المركب الذي غرق منذ أيام، وعلى متنه أكثر من ثمانين مهاجرا”.

وأضاف ذات المتحدث، أنه من بين الجثث، توجد امرأتان والبقية رجال، تتراوح أعمارهم بين الـ20 و30 عاما.

وستنقل جثث الغرقى، إلى مستشفى “قابس”، لإجراء تحاليل الحمض النووي، وسيتم دفنهم مطلع الأسبوع القادم، حسب ذات المصادر.