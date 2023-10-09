انخفاض أسعار المنازل في أوروبا

انخفضت أسعار المنازل في الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.1 في المائة في الربع الثاني من عام 2023. مما يشير إلى أن شراء المنازل في المنطقة يمكن أن يأتي بتكلفة أقل إذا تم شراؤها في أفريل وماي من عام 2023. مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من ناحية أخرى، ارتفعت الإيجارات بنسبة ثلاث نقاط مئوية خلال الفترة نفسها. مما يشير إلى اهتمام الأوروبيين بتأجير أماكن إقامتهم بدلاً من شراء العقارات.

وقد اتبعت أسعار المساكن والإيجارات في الاتحاد الأوروبي مساراً متزايداً مماثلاً بين عام 2010 والربع الثاني من عام 2011.

وبعد هذا الربع، تطورت أسعار المساكن والإيجارات بشكل مختلف. وبينما ارتفعت الإيجارات بشكل مطرد طوال هذه الفترة حتى الربع الثاني من عام 2023، تقلبت أسعار المنازل بشكل كبير.

وباستثناء الانخفاض الحاد المسجل في الربع الثاني من عام 2011 والربع الأول من عام 2013. ظلت أسعار المنازل مستقرة نسبيا بين عامي 2013 و 2014 ولكنها ارتفعت بشكل كبير في عام 2015. وزادت بشكل أسرع من الإيجارات حتى الربع الثاني من عام 2022.

ويمكن أن يكون ذلك مرتبطا بـ برامج التأشيرة الذهبية في جميع أنحاء أوروبا. والتي تمكن المستثمرين الأجانب من الحصول على جنسية البلد المعني عن طريق القيام بقدر معين من الاستثمار في العقارات.

ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، أعلنت بعض هذه البلدان، وهي البرتغال، عن نهاية برامج التأشيرة الذهبية. ونتيجة لذلك، في الربع الثالث من عام 2022، استمرت أسعار المنازل في الارتفاع بنفس وتيرة الإيجارات. – حوالي 0.7 في المائة مقارنة مع الربع الثاني من عام 2022.

ومقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، انخفضت أسعار المنازل لربعين متتاليين. قبل أن تشهد ارتفاعا طفيفا في الربع الثاني من عام 2023.

وارتفعت أسعار المنازل في أوروبا بنسبة 46 في المائة والإيجارات بنسبة 21 في المائة بين عامي 2010 و2023.

وبشكل عام، ارتفعت أسعار المنازل في 20 من أصل 27، أكثر من الإيجارات خلال هذه الفترة.