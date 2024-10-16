انطلاق بيع تذاكر داربي الاتحاد وبلوزداد

انطلقت اليوم الأربعاء، عملية بيع تذاكر الداربي العاصمي، المرتقب هذا الجمعة، بين اتحاد العاصمة والجار شباب بلوزداد، في قمّة الجولة الـ 5 من البطولة المحترفة.

وكشفت الصفحة الرسمية للمركب الأولمبي “محمد بوضياف” بأن التذاكر الخاصة بالداربي. تم طرحها اليوم، عبر المنصة الرقمية “تذكرتي”.

للإشارة، فإن صدام الاتحاد وبلوزداد، مبرمج هذا الجمعة 18 أكتوبر الجاري، بملعب 5 جويلية 62. بداية من الساعة 19:00.

وستلعب هذه القمة في ظروف استثنائية بالنسبة للشباب الذي بصم على بداية سيئة في البطولة، بـ 3 تعادلات وهزيمة. عجّلت بفسخ عقد المدرب الفرنسي كورنتين مارتينز.

في حين حقق “أبناء سوسطارة” الذين يملكون مباراة متأخرة أمام ترجي مستغانم، بداية رائعة هذا الموسم، بحصدهم لـ 7 نقاط، من تعادل خارج الديار وانتصارين داخلها.