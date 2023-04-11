انطلاق بيع تذاكر لقاء السياربي وصان داونز

انطلقت اليوم الثلاثاء، عملية بيع تذاكر، لقاء ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، بين شباب بلوزداد والضيف ماميلودي صان داونز الجنوب إفريقي.

ويستقبل “أبناء لعقيبة” ممثل الكرة الجنوب إفريقية، يوم الـ 22 من أفريل الجاري. بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

وأعلنت إدارة الشباب في بيان لها اليوم الثلاثاء. بأن: “عملية بيع التذاكر الخاصة بمباراة الفريق ضد نادي ماميلودي صان داونز الجنوب افريقي. برسم ذهاب الدور ربع نهائي رابطة أبطال افريقيا. قد انطلقت عبر المنصة الرقمية تذكرتي.”

كما أشارت ذات المصادر. إلى أن سعر التذكرة حدد 500 دج، دون الكشف عن عدد التذاكر الذي تم طبعه لهذا الموعد القاري.