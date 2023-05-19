انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة بلوزداد والخروب

أعلنت اليوم الجمعة، إدارة شباب بلوزداد، عن انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة ربع نهائي كأس الجمهورية، المرتقب أمام جمعية الخروب.

ويرتقب أن يستضيف الشباب، جمعية الخروب، يوم الأحد المقبل، ضمن ربع نهائي الكأس، في مواجهة تكتسي أهمية كبيرة لمتصدر المحترف الأول. الباحث عن التتويج بـ”الدوبلي” هذا الموسم. بينما يسعى الضيوف، لتعويض تضييعهم بطاقة الصعود لصالح الاتحاد السوفي، بالذهاب بعيدا في الكأس.

كما أشارت إدارة بلوزداد. في منشور عبر صفحتها على “فيسبوك” بأن عملية بيع التذاكر الخاصة بربع نهائي الكأس، انطلقت اليوم الجمعة عبر المنصة الرقمية “تذكرتي” بسعر 500دج للتذكرة. دون تحديد الكمية التي تم تطرحها.