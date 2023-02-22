باحث يتوقع زلزال كبير في دولة عربية

توقع الباحث في علم الجيولوجيا اللبناني الدكتور طوني نمر، وقوع زلزال في لبنان بحدود عام 2200. كما أفاد نمر بأن حركة الأرض في لبنان عادت إلى طبيعتها، أي إلى ما قبل السادس من فبراير. كما ستتابع حركتها علما أن في لبنان كانت تسجل كل يوم هزة أرضية. على أكثر من فالق في البر أو في البحر، معظمها خفيف لا يشعر به اللبنانيون.

وشدد على أنه ليس باستطاعة أحد تحديد متى سيحصل أي زلزال كبير في لبنان. مبينا أنه على مدى التاريخ مر على لبنان عدة زلازل مدمرة خصوصا أنه موجود على خط زلزالي وهو فالق البحر الميت.

وأضاف: “يمكننا أن نقدر على المدى البعيد إمكانية حصول زلزال، ففالق اليمونة الذي يعتبر الفالق الأساسي في لبنان”. “تتكرر عليه الزلازل كل ألف عام تقريبا في حين أن زلزالا كبيرا ضرب هذا الفالق عام 1202″. و”المتوقع إذا أن يضرب زلزال آخر بحدود عام 2200 أي بعد مئة وثمانين عاما من اليوم”.

واعتبر نمر أن “ما يحصل في لبنان لا يمكن وضعه في إطار الهزات الارتدادية”. “لأن الهزات الارتدادية تحصل على الفالق الأساسي أي في تركيا والفالق اللبناني متصل بفالق الاسكندرون”. و”نتأثر به بشكل غير مباشر”. موضحا أنه “في تركيا حيث تحركت الأرض سيتابع الفالق حركته بشكل خفيف عبر الهزات الارتدادية حتى تعود ضغوطات الأرض الى طبيعتها”. و”ذلك يحتاج الى المزيد من الوقت الذي لا يمكن أن نتكهن متى ينتهي”.