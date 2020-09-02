بالأغلبية.. حكومة هشام المشيشي تنال ثقة البرلمان التونسي

نالت حكومة هشام المشيشي ثقة البرلمان التونسي عقب جلسة مطوّلة دامت 14 ساعة، ميّزتها التصريحات المتجاذبة بين النواب.

ووفق وكالة الأنباء التونسية، فقد تحصلت حكومة هشام المشيشي، 134 صوت مقابل 67 نائبا صوّتوا برفضها، فيما لم يتحفظ أيّ نائب.

وصوّت لصالح حكومة المشيشي نواب كتلة حركة “النهضة” بـ 54 نائبا، وحزب “قلب تونس” بـ 27 مقعدا و”الإصلاح” بـ 16 نائبا.

إلى جانب كتلة حزب “تحيا تونس” بـ 10 نواب و”الكتلة الوطنية” بـ 11 نائبا و”المستقبل” بـ 9 نواب وعدد من النواب المستقلين.

أما الكتل الرافضة فكانت الكتلة الديمقراطية التي تضمّ “التيار الديمقراطي وحركة الشعب” وكتلة “إئتلاف الكرامة” وكتلة “الحزب الدستوري الحر”.

لتصبح حكومة هشام المشيشي التي تضمّ 25 وزيرا و 3 كتّاب دولة، الحكومة الثانية التي يمنحها البرلمان ثقته منذ الانتخابات التشريعة 2019.

كما تعدّ الحكومة الثالثة التي تمرّ على تصويت مجلس نواب الشعب خلال أشهر.