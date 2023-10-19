بالتفصيل.. تسهيل الحصول على تأشيرة شنغن وتخفيض سعرها

ستصبح تأشيرات شنغن أكثر أمانًا ويمكن الوصول إليها قريبًا، حيث صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي (MEPs) على قانون رقمنة التأشيرات.

وتم التصويت على قانون رقمنة تأشيرات شنغن أمس الأربعاء، حيث وافق البرلمان على إجراءات التأشيرة الرقمية. لمنطقة شنغن بأغلبية 573 صوتًا مقابل 36 صوتًا. وامتناع 16 عضوًا عن التصويت.

وفي مقترحهم، دفع أعضاء البرلمان الأوروبي نحو الشمولية بالإضافة إلى إمكانية الوصول. بغض النظر عن المهارات اللغوية أو الإعاقة أو ضعف تغطية الإنترنت.

وكما لاحظ البرلمان، تهدف السلطات، من خلال رقمنة عملية تقديم طلبات الحصول على تأشيرات شنغن. إلى تقليل الجهود والتكاليف المطلوبة لتقديم الطلب.

علاوة على ذلك، فإن رقمنة إجراءات التأشيرة ستضمن ممارسات متناغمة. في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وفي الوقت نفسه تحسين أمن الوثيقة.

وتماشيًا مع القانون المعتمد حديثًا، ستتم معالجة طلبات تأشيرة شنغن على منصة واحدة عبر الإنترنت. تتيح لمقدمي الطلبات معرفة الدولة العضو في شنغن التي ستتلقى طلباتهم في حالة الرحلات متعددة البلدان.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التأشيرات الجديدة الموقعة بالتشفير والتي سيتم إصدارها بتنسيق رقمي. مثل الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد، أكثر أمانًا من التأشيرات الحالية وأكثر صعوبة في تزويرها، مما يضمن المزيد من الأمان.

وتعليقًا على الموافقة على تحويل إجراءات تأشيرة شنغن إلى صيغة رقمية. قال المقرر ماتياك نيميك إن العملية ستكون الآن أكثر أمانًا لأن القانون الجديد سيجعل من الصعب إساءة استخدام النظام.

وشدد نفس الشيء على أن العملية برمتها ستكون أسهل وأرخص لجميع مواطني الدول الثالثة. الذين يحتاجون إلى تأشيرة شنغن لدخول الكتلة.

تقديم طلبات الحصول على تأشيرات شنغن من خلال موقع ويب واحد

وتتخلف أوروبا حاليًا عن أقرانها في إجراءات التأشيرة الرقمية. ومع هذا الإصلاح، سنتمكن من اللحاق بالركب، وستصبح العملية برمتها أرخص وأسهل بالنسبة لمقدمي الطلبات.

كما أنه سيجعل من الصعب إساءة استخدام النظام، مما يجعل العملية أكثر أمانًا. حيث ستكون تأشيرة الاتحاد الأوروبي الموحدة هذه على منصة موحدة بمثابة لبنة أساسية لأوروبا ككيان جغرافي واحد.

على الرغم من أنه ستظل هناك بعض الاستثناءات، سيتم تقديم طلبات الحصول على تأشيرات شنغن. من خلال موقع ويب واحد، والذي سيقوم بعد ذلك بإعادة توجيه جميع المتقدمين إلى أنظمة التأشيرات المعنية.

وتقول مفوضية الاتحاد الأوروبي إن وقت معالجة تأشيرة شنغن سيتحسن مع رقمنة الإجراءات.

ومن خلال هذا الموقع الإلكتروني الوحيد، سيتمكن المتقدمون من إدخال البيانات المطلوبة. وتحميل نسخ من وثائق السفر، ودفع رسوم التأشيرة وهم في منازلهم.

ومن خلال نفس الموقع، سيتلقى المتقدمون للحصول على تأشيرة شنغن إخطارات. بشأن قرار التأشيرة – سواء تمت الموافقة على تأشيرتهم أو رفضها.

وستحدد المنصة تلقائيًا الدولة التي ستقوم بمعالجة الطلب لأولئك الذين يعتزمون زيارة العديد من الدول الأعضاء في شنغن.

ومع ذلك، سيظل مقدمو الطلبات قادرين على تحديد ما إذا كان طلبهم يحتاج إلى معالجة. من قبل دولة عضو معينة وفقًا للغرض من سفرهم.