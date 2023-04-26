بالصور.. أمن أم البواقي يحقق أمنية شوشع العالمية

حققت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية أم البواقي رغبة الشاب رضا جعفري المدعو (شوشع العالمية) من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية أم البواقي الشاب رضا جعفري من أخذ صور مع عناصرها.

وقد خطف شوشع أنظار متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما أنه يمارس لعبة كرة القدم بجدية ويمتّع جمهوره. ويسليهم بتفاعله مع الأهداف التي يسددها في شباك الخصوم.

وشوشع نفسه يُلقب بـ”شوشع العالمية”، وحصد مئات آلاف المتابعين والمعجبين، حيث تعتبر عفويته سر شعبيته الكبيرة.



