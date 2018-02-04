بالصور.. افتتاح الصالون الوطني الأول للكتاب بالوادي

إفتتح الصالون الوطني الأول للكتاب بدار الثقافة محمد الأمين العمودي، بحضور أعرق دور النشر بالجزائر، وتنوع في الإصدارات بين الرواية والكتب العلمية في شتى الإختصاص.

كما كانت الفرصة للعديد المؤلفين الشباب للبيع بالتوقيع واكتشافهم من طرف الحاضرين .

كما كانت عديد التجارب الشبابية في خدمة القراءة والكتابة والتأليف حاضرة لتوسعة هذا الجليس المنسي لدى الجميع . على أن يستمر هذا الصالون على مدار 15 يوما كاملة .

للإشارة فإن ولاية الوادي مصنفة الأولى في الإصدارات الأدبية والتأليف لأزيد 120 كتاب من مدير الثقافة إضافة إلى توسع هذه المبادرات.

وأيضا احتضانها من رجال المال والأعمال ودور النشر والمطابع المحلية تحفيزا لشباب في تفجير مواهبه في الكتابة والفكر.