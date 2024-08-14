بالصور.. الرئيس تبون يكرم الأبطال الأولمبيين

استقبل اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بقصر المرادية أبطال الجزائر الأولمبيين. إيمان خليف وكايليا نمور وجمال سجاتي.

وخصّ الرئيس تبون، الذي ظل حريصا على متابعة الرياضيين الجزائريين في دورة باريس 2024، الثلاثي المتوج باستقبال رسمي. بحضور عائلاتهم والأطقم الفنية الخاصة بهم.

وعلى هامش الاستقبال، الذي حضره أيضا الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، كرّم الرئيس تبون، الأبطال الأولمبيين، بأوسمة استحقاق.

ونالت الجمبازية كايليا نمور والملاكمة إيمان خليف. صاحبتا الذهبية في باريس وسام استحقاق بدرجة “عهيد” بينما نال العداء، جمال سجاتي. صاحب البرونزية، وسام استحقاق بدرجة “جدير”.