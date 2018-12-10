بالصور.. بدوي يناقش نظرائه من عدة دول ملف الهجرة وسبل مكافحتها

ناقش وزير الداخلية، نور الدين بدوي، مع نظرائه من عدة دول، حول العلاقات الثنائية مع هاته البلدان، وسبل تعزيزها في المجالات ذات الصلة بقطاع الداخلية.

وأجرى بدوي اليوم الإثنين، محادثاته مع نظيره الهولندي، والنيجري، وجيبوتي، والموريتاني.

كما تطرق وزير الداخلية، إلى المسائل ذات الصلة بالهجرة وسبل مكافحتها، وقضايا ذات الإهتمام.

للإشارة، شارك بدوي ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في أشغال المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، والذي تقام فعاليته بمدينة مراكش المغربية.

حيث إنطلقت اليوم الإثنين أشغالها، و التي ستدوم على مدار يومين 10 و11 ديسمبر 2018.