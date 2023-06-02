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الرياضة

بالصور.. بن شيخة يضع آخر اللمسات قبل موقعة الحسم

بقلم محمد.ل
بالصور.. بن شيخة يضع آخر اللمسات قبل موقعة الحسم
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تخوض تشكيلة اتحاد العاصمة، في هذه الأثناء آخر حصة تدريبية لها، في إطار التحضيرات الخاصة، بإياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويرتقب أن يستقبل الاتحاد سهرة غدٍ السبت. على أرضية ملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة الـ 20:00، ضيفه يونغ أفريكانز التنزاني.

وكان الاتحاد، قد دخل تربصا مغلقا بسيدي موسى، يوم الأربعاء الماضي، من أجل التحضير لمباراة الغد، في أفضل الظروف، بعدما قرر بن شيخة، عزل لاعبيه عن العالم الخارجي.

وتسود حالة من التفاؤل وتركيز كبير وسط رفقاء المتألق أيمن محيوص. على اعتبار أنهم باتوا على بعد 90 دقيقة فقط من دخول التاريخ، وإهداء الاتحاد أول ألقابه الإفريقية. بعدما فازوا ذهابا بثنائية لهدف.

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