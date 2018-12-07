بالصور.. حجز قرابة 1900 قرص مهلوس في عين تيموشنت

تمكنت مصالح أمن دائرة بني صاف بولاية عين تموشنت، من توقيف شخصين بحوزتهما مايقارب 1900 قرص مهلوس.

وقد تّم توقيف المشتبه فيهما إثر معلومات تلقتها ذات المصلحة، تفيد بوجود شخصين يقومان بترويج المؤثرات العقلية بين أوساط الشباب.

حيث أسفرت العملية الأولى من توقيف المشتبه الأول فيه المدعو( م ع ) والبالغ من العمر 40 سنة، وبتفتيش مسكنه عثر على 1721 قرص مهلوس، من مختلف الأنواع داخل غرفته.

كما تّم توقيف المشتبه فيه الثاني، حيث عثر بعد تفتيش مسكنه على 120 قرص مهلوس من مختلف الأنواع وأسلحة بيضاء.

ليتم تقديم المشتبه فيهما لوكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف.

و بعد إجراءات المثول الفوري صدر في حقهما حكم عامين حبس نافدة وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار .