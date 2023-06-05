بالصور.. حماد في زيارة عمل إلى عنابة

حل صبيحة اليوم الاثنين، وزير الشباب و الرياضة عبد الرحمان حماد، بمطار عنابة، في زيارة عمل وتفقد.

وكان في استقبال الوزير حماد، حسبما جاء في الصفحة الرسمية للوزارة على “فيسبوك”. كل من والي ولاية عنابة جمال الدين بريمي. وكذا السلطات المدنية والعسكرية.

كما أوضج ذات المصدر، بأن حماد سيقوم أثناء تواجده بمدينة عنابة، بتفقد المنشآت الرياضية التي ستحتضن بعض التخصصات الرياضية في إطار الطبعة الـ 15 للالعاب العربية المقررة بالجزائر من 5 إلى 15 جويلية 2023.