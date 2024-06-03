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الرياضة

بالصور.. “سوناطراك” تحتفي بتتويج العميد

بقلم محمد لمين صحراوي
بالصور.. “سوناطراك” تحتفي بتتويج العميد
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نظمّ مجمع “سوناطراك” أمس الأحد، حفلا على شرف فريق مولودية الجزائر، بعد تتويجه بلقب البطولة المحترفة لموسم 2023-2024.

وشهد الحفل البهيج، الذي نظمته الشركة المالكة لأغلبية أسهم العميد، حضور اللاعبين والطاقم الفني والطبي للفريق، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة النادي وكذا مسؤولين وإطارات من مجمع سوناطراك.

وحسب بيان للمجمع، فإن الرئيس المدير العام، رشيد حشيشي، استغل الفرصة لتقديم تهانيه للفريق، وكل الطاقم بهذا الإنجاز، المحقق قبل 4 جولات كاملة من نهاية الموسم الكروي ليحقق لقب البطولة الثامن في تاريخه.

كما ذكر حشيشي، بأن “سوناطراك” وبوصفها مؤسسة مواطنة فإن دعمها للرياضة لم يقتصر فقط على مولودية الجزائر. وإنما تعدى ذلك ليشمل دعم عديد الفرق الرياضية ورياضيي النخبة بما في ذلك الرياضيين من ذوي الهمم العالية.

وفي المقابل، أكدت الشركة النفطية، بأنها أرادت من هذا الحفل. أن يكون محطة تشجيعية لمولودية الجزائر، ليواصل حصد التتويجات والألقاب. من أجل إسعاد جماهيره الواسعة وتشريف ماضيه العريق، كما تجسد هذه المناسبة مسعى المجمع لخدمة الرياضة الجزائرية.

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