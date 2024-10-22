بالصور.. صادي يجري محادثات مع شخصيات عالمية وإفريقية

أجرى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، وليد صادي، اليوم الثلاثاء، محادثات مع عدة شخصيات فاعلة في كرة القدم العالمية والإفريقية.

والتقى صادي، على هامش الجمعية العامة العادية الـ 46 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التي جرت في أديس أبابا الاثيوبية. بعدة شخصيات كروية، أبرزها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنتفانتينو.

وتعتبر هذه المحادثات خطوة ايجابية، بالنسبة لرئيس “الفاف” بشكل خاص والكرة الجزائرية بشكل عام، لاسيما وأن صادي. يراهن على عودة الجزائر، بقوّة على الصعيد القاري، وتسجيل حضورها في أعلى هيئة كروية في إفريقيا.