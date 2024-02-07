بالصور.. فتيات الخضر يباشرن التحضيرات لإياب تصفيات المونديال

باشر المنتخب الوطني للإناث، لأقل من 17 سنة، تحضيراته لمباراة إياب تصفيات مونديال 2024 لذات الفئة أمام منتخب البنين، المقررة بعد غد الجمعة بملعب 5 جويلية 62.

ووصلت بعثة فتيات الخضر، أمس الثلاثاء، إلى أرض الوطن قادمة من مدينة “كوتونو” البنينية، بعدما انهزمت ذهابا بنتيجة 2-0.

وأفاد “الفاف” في موقعها الالكتروني، بأن تشكيلة المنتخب الوطني للإناث فئة أقل من 17 سنة. توجهت مباشرة إلى مركز سيدي موسى، لاستئناف التحضيرات الخاصة بلقاء العودة.

مبرزة بأن الناخبة الوطنية وهيبة رحال، برمجة حصة تدريبية على الساعة 19:00 خصصت للإسترخاء، حيث انطلقت بالجري لبضع دقائق تم تدريبات خفيفة بالقاعة، واختتمت بتمارين باكرة.

وفي المقابل، شهدت الحصة حضور غياب اللاعبة شريفي لميس. التي شعرت بإرهاق شديد، مما اضطر الطاقم الطبي إلى تسريحها لعدم قدرتها على مواصلة العمل رفقة زميلاتها. وتم تعويضها بلاعبة الجزائر الوسطى هيبة خليفي