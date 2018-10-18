بالصور.. قتلى ومفقودين جراء الفيضانات في تونس

ارتفعت حصيلة الضحايا بسبب الأمطار الغزيرة في تونس اليوم الخميس إلى خمس وفيات على الأقل وعدد من المفقودين.

وأفاد رئيس مصلحة العمليات للحماية المدنية اليوم لوسائل إعلام بتسجيل قتلى ومفقودين جراء الفيضانات التي اجتاحت عددا من ولايات.

وعثر اليوم على جثتين في منطقة الدهماني بولاية الكاف غرب البلاد كانت السيول قد جرفتهما.

وقالت إذاعة محلية إن وحدات الحرس الوطني عثرت على جثة خامسة تعود لحارس غابات فقد بمنطقة قرمبالية بولاية نابل.

وقررت السلطات اليوم تعليق الدراسة في العاصمة، بينما توقفت حركة القطارات والمترو إثر هطول أمطار عارمة طوال الليل.

وتسببت الأمطار في فيضان أودية بالعاصمة في انجرافات في الطرقات وتسرب المياه إلى أحياء سكنية.

وقالت لجنة مجابهة الكوارث إن وادي مليان بجهة رادس شهد ارتفاعا غير مسبوق في منسوب المياه ليصل إلى مرحلة الخطر.