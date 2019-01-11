بالصور.. مساهل يسلم رسالة من بوتفليقة إلى الرئيس الفنلندي

إلتقى اليوم وزير الخارجية عبد القادر مساهل، نظيره الفنلندي تيمو سويني، خلال زيارته الى هذا البلد.

ونشر الوزير على صفحتة الرسمية في تويتر:التقيت اليوم بنظيري الفنلندي تيمو سويني حيث تباحثنا حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في جميع المجالات خاصة في المجال الاقتصادي.

كما تبادلنا الرؤى حول بعض الأزمات و النزاعات و مسائل متعلقة بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتغيرالمناخي.

كما سلم مساهل اليوم بالعاصمة الفنلندية هلسنكي رسالة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى نظيره الفنلندي ساولي نينيستو.

سلمت اليوم بالعاصمة الفنلندية #هلسنكي رسالة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى نظيره الفنلندي السيد ساولي نينيستو . #الجزائر #فنلندا pic.twitter.com/kfxbpiy45M — Abdelkader Messahel (@Messahel_MAE) January 11, 2019