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بالصور.. مساهل يسلم رسالة من بوتفليقة إلى الرئيس الفنلندي

الوطني
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بالصور.. مساهل يسلم رسالة من بوتفليقة إلى الرئيس الفنلندي
بقلم مصطفى.ق

إلتقى اليوم وزير الخارجية عبد القادر مساهل، نظيره الفنلندي تيمو سويني، خلال زيارته الى هذا البلد.

ونشر الوزير على صفحتة الرسمية في تويتر:التقيت اليوم بنظيري الفنلندي تيمو سويني حيث تباحثنا حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في جميع المجالات خاصة في المجال الاقتصادي.

كما تبادلنا الرؤى حول بعض الأزمات و النزاعات و مسائل متعلقة بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتغيرالمناخي.

كما سلم مساهل اليوم بالعاصمة الفنلندية هلسنكي رسالة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى نظيره الفنلندي ساولي نينيستو.


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