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بالصور والفيديو.. الكواسر يحتجون ويطالبون برحيل مسيري الحراش

الرياضة
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بالصور والفيديو.. الكواسر يحتجون ويطالبون برحيل مسيري الحراش
بقلم سميرة.ل

احتج أنصار إتحاد الحراش، اليوم الثلاثاء، في الساحة المركزية للمدينة أمام مقر البلدية، مطالبين الإدارة الحالية للفريق بالرحيل.

ورفع المحتجون أمام مقر البلدية اليوم، رايات مكتوب عليها: “بن سمرة، مانع، لفقي، عروج، حمدوش… dégage”.

حيث يتواجد إتحاد الحراش، في المرتبة ما قبل الأخيرة في الترتيب العام للرابطة المحترفة الأولى بـ 9نقاط فقط.

من فوزين و3 تعادلات وتكبدوا 8 هزائم.

ويحمل الأنصار المعروفين باسم “الكواسر” مسيري الفريق مسؤولية ما آل إليه الإتحاد الذي يعتبر واحدا من أهم المدارس الكروية في الجزائر.

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