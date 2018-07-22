بالصور والفيديو.. عمال صينيون يحتجون أمام عمارات موبيلار بوهران

بعد رفض مقاولة تسديد مستحقاتهم المالية

نظم العشرات من العمال الصينيين التابعين لشركة أورغاية للبناء بالجزائر العاصمة إحتجاجا سلميا أمام عمارات موبيلار بوهران.

وهذا إستنكارا لأساليب الحقرة وسوء المعاملة التي راحوا ضحيتها بعد رفض مقاولة تسديد مستحقاتهم المالية.

نظير أشغال البناء التي عكفوا على انجازها والخاصة بالعديد من العمارات.

العمال الصينيون المقدرون بأكثر من 50 عاملا وعاملة تجمعوا سلميا أمام ورشة البناء التابعة للمقاولة المتعاملين معها.

رافعين لافتات كتبوا عليها “بن عزوق ادفع لنا رواتبنا ادفع لنا مستحقاتنا”.

حيث تعدى الأمر إلى طردهم من قاعدة الحياة بورشة البناء باستعمال القوة والعنف وإتلاف كل أغراضهم الشخصية المتواجدة بها.

وكذا بعد تنقل ممثلين لشركة رغاية للبناء الناشطة في المجال منذ 2008 للتفاوض مع المقاولة.

وفتح باب الحوار مع مسؤوليها لايجاد حلول توافقية في اطار العقد المبرم بينهما.