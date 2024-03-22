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الرياضة

بالصور.. والي قسنطينة يزور تشكيلة “السياسي”

بقلم محمد لمين صحراوي
بالصور.. والي قسنطينة يزور تشكيلة “السياسي”
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حظيت تشكيلة شباب قسنطينة، بزيارة مجاملة مساء أمس الخميس، من طرف والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة.

وكشفت الصحفة الرسمية لولاية قسنطينة، بأن صيودة، قام أمس، بزيارة تشجيعية للنادي الرياضي القسنطيني، بملعب بن عبد المالك رمضان أين يجري تربصه التحضيري.

كما أبرز ذات المصدر، بأن الزيارة تأتي في إطار تشجيع الفريق والطاقم الفني بعد النتائج الايجابية المحققة خلال الموسم الجاري.

مع تقديم كل الدعم لتحقيق المزيد من النجاحات في مواعيده الكروية القادمة، تشريف مدينة قسنطينة وإسعاد الجماهير .

للإشارة فإن “السياسي” الذي يحتل وصافة الترتيب في البطولة المحترفة، برصيد 34 نقطة. سيكون هذا الأحد على موعد مع سفرية صعبة تقوده إلى مقرة، لملاقاة النجم المحلي، ضمن فعاليات الجولة 21.

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