بالصور.. وزير الفلاحة يستقبل سفيري هولندا ولبنان

إستقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، أمس الإثنين، بمقر الوزارة، سفير مملكة هولندا بالجزائر، روبرت فان أومبدن.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضره فؤاد شحات، الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية وإطارات القطاع، ذكر الوزير بطبيعة العلاقات التي تربط البلدين وسبل ووسائل تعزيزها أكثر خاصة في القطاع الفلاحي.

كما تطرق الطرفان إلى المواضيع ذات الإهتمام المشترك مع التأكيد على ضرورة تكثيف التبادل في مجال البحث والتكوين والإبتكار من إجل عصرنة القطاع الفلاحي وأنظمة الإنتاج.

كما إلتقى الوزار في وقت آخر من يوم أمس، سفير الجمهورية اللبنانية بالجزائر، محمد محمود حسن، بحضور الوزير المنتدب وإطارات من الوزارة، بالإضافة الأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة والرئيس المدير العام لمجمع تثمين المنتجات الفلاحية.

وخلال هذا اللقاء تطرق عماري وسفير البلد الشقيق، إلى طبيعة العلاقات التي تربط الجزائر ولبنان وإلى فرص تعزيز التعاون وتوطيد علاقات الشراكة خاصة في مجال الفلاحة والتنمية الريفية.

ودعا السيد الوزير الى تفعيل فرص تبادل التجارب والخبرات بين متعاملي ومهنيي البلدين خاصة في مجال ترويج وتسويق المنتجات الفلاحية الجزائرية، وتنظيم المهنيين، مشيرا الى الفرص المتوفرة في الجزائر فيما يخص الاستثمار في الإنتاج التصدير.

كما تحدث الطرفان أيضا عن إمكانية تنظيم لقاءات للمتعاملين ومعارض في لبنان وفي الجزائر وإبرام إتفاقيات شراكة بينهم.