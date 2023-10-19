بالفيديو.. الإحتلال الصهيوني يقصف 4 أبراج سكنية في منطقة الزهراء بغزة

قصفت طائرات الاحتلال الصهيوني الحربية، اليوم الخميس، أربعة أبراج سكنية في منطقة الزهراء وسط قطاع غزة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وهدد المتل الصهيوني بقصف الأبراج السكنية الخمسة في مدينة الزهراء، التي تحوي 270 شقة سكنية.

كما أشارت مصادر محلية، إلى أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة على منزل وسط مدينة خان يونس. ما أدى إلى ارتقاء نحو 13 شهيدا والعديد من الإصابات، حسب ذات المصدر.