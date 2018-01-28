بالفيديو.. التدخل السريع مكن دون وقوع كارثة في الحرمين الشريفين

تمكنت قوات الدفاع المدني وقوات مكافحة الحرائق من التحكم في الحريق الذي شب اليوم في مشروع خادم الحرمين الشريفين.

وإستطاع التدخل السريع من منع وقوع أي ضحية، سوى بعض الإختناقات لدى عمال الادارة العامة للمشاريع والدراسات المختصة في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتوسعة المطاف.

حيث تم تخصيص ممر خاص للمعتمرين جنب موقع الحريق خاصة وأن الموقع هو الطريق الوحيد المؤدي للحرم المكي بالساحة الشرقية فقد تم تخصيص ممر خاص للمعتمرين.

أما فيما يخص البعثات الجزائرية المعتمرة فنطمئن كل أهالي المعتمرين أنه لا يوجد أي اصابات.

وللإشارة، اندلع حريق مهول اليوم الأحد في الادارة العامة للمشاريع والدراسات المختصة في مشروع خادم الحرمين الشريفين حيث امتد الحريق إلى غاية مطاف الحج .