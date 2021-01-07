بالفيديو.. “النهار” تكشف حقيقة الصورة المتداولة لأسد ولبؤتين بحالة مزرية في حديقة الحيوانات لوهران

وقفت “النهار” اليوم الخميس، على حقيقة الصورة المتداولة لأسد ولبؤتين في حالة مزرية بحديقة الحيوانات في وهران.

ونفى حاج عيسى ابراهيم، مسير حديقة الحيوانات سفينة نوحـ بالمدينة الجديدة في وهران، الصور المتداولة.

وظهر من خلال الفيديو أن الأسود في صحة جيدة، حيث أكد مسير الحديقة أنها متابعة من طرف بياطرة مختصين.

ومن بين الأسود المتواجدة في الحديقة، سمبا والذي ولد أواخر سنة 2014 ولديه شبلين عمرهما 5 أشهر في صحة جيدة.

كما ظهرت من خلال الفيديو النمور في صحة جيدة والتي تبلغ عام وشهرين، حيث ولدت داخل الحديقة.

وقال حاج عيسى ابراهيم إن مفتشيات التجارة ومفتشيات البيطرة، مولت الحديقة عن طريق المحجوزات، ما ساعد في توفير الأغذية للحيوانات.

وأضاف “هناك طموحات لجلب حيوانات جديدة للحديقة، كما هناك مشروع إنجاز مسبح للتماسيح”.

https://web.facebook.com/EnnaharTv/videos/188771506283424/?__cft__[0]=AZV0DkXJ37p-svIPLjCCoybWoiH4u6cTqQaOv6ywzUr5GDt-ssds2kwG1V5tmiz1dhbF5EqlefAjp97JyGM9m_HjApO-OzHnFMVNtO3TvgYGMf3x73XmsM3V22RrPuCaiMhrfhIBeK8hhqwAcGq2-z9WZr_TV8APqOQ2RzxywnLVGg&__tn__=%2CO%2CP-R