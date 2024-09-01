بالفيديو.. بقرار هدافا ويسقط أمام فارسي

بصم الدولي الجزائري، منصف بقرار، فجر اليوم الأحد، على هدف جديد في الدوري الأمريكي “MLS”.

وشارك بقرار بديلا بداية من الدقيقة 60، حينما كان فريقه متخلفا بنتيجة 2-1، أمام المضيف كولومبوس كرو، بقيادة الوافد الجديد على الخضر، محمد فارسي.

قبل أن ينجح خريج مدرسة وفاق سطيف، في تعديل النتيجة بهدف في الدقيقة 86. إلاّ أن رفقاء فارسي، نجحوا بعدها في تسجيل ثنائية أخرى في الدقيقتين 90+3 و90+10.

وبهذا عزز بقرار، الغائب عن قائمة الخضر المعنية بتربص سبتمبر الجاري، لخيارات فنية، رصيده في الموسم الجاري. بوصوله إلى الهدف الرابع في 26 مباراة بجميع المنافسات.