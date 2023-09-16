بالفيديو.. بن دبكة يسجل هدفا عالميا في الدوري السعودي

بصم الدولي الجزائري، سفيان بن دبكة، على هدف عالمي، في فوز ناديه الفتح السعودي، أمس الجمعة، بثلاثية لهدف أمام المضيف الخليج، برسم الجولة الـ 6 من دوري “روشن”

وشارك بن دبكة أساسيا كعادته، مقدماً مواجهة في المستوى، بشهادة الصحافة السعودية، التي أشادت بقدرات الدولي الجزائري، ومساهمته الفعالة في نتائج الفتح.

وفي الدقيقة الـ 66، حينما كان الفتح متقدما بثنائية نظيفة، تقمص لاعب الخضر دور المهاجم، وطلب كرة في العمق من وسط الميدان، لينفرد بحارس الخليج، وبطريقة مميزة رفع الكرة فوق رأسه مسجلا ثالث الأهداف.

ويعد هذا الهدف الثاني في الموسم الحالي لبن دبكة، بعد هدفه في الجولة الـ 5، في الفوز الذي حققه الفتح على قائد الخضر، رياض محرز، وزملاءه في الأهلي السعودي، بخماسية لهدف.