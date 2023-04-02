بالفيديو..بن زيمة يسجل أسرع “هاتريك” في مسيرته

قاد الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، كريم بن زيمة، فريقه ريال مدريد الاسباني، لفوز كاسح مساء اليوم الأحد، استقر على نتيجة 6-0 أمام الضيف بلد الوليد، برسم الجولة الـ 27 من الليغا الاسبانية.

وافتتح رودريغو التهديف للريال في الدقيقة الـ 22 قبل أن يضيف بن زيمة “هاتريك”، انتهى عليه الشوط الأول، ليختتم كل من أسينسيو وفاسكيز مهرجان الأهداف في المرحلة الثانية.

ونجح بن زيمة في تسجيل ثلاث كاملة، في الدقائق الـ 29 و32 و36.

ليبصم بذلك، على أسرع “هاتريك” في مسيرته الكروية، خلال 7 دقائق فقط، بالرغم من أنه لعب المباراة صائما، وهو المعروف بتعلقه الشديد بتعاليم الاسلام، وتأكيده في تصريحات سابقة بأن رمضان جزء من حياته، وهو واجب ديني.