بن زيمة يسخر من تبريرات ديشان!

توترت العلاقة مجددا بين مهاجم ريال مدريد الاسباني، كريم بن زيمة، ومدرب المنتخب الفرنسي، ديدي ديشان، بعد 4 أشهر عن اختتام مونديال قطر، الذي غادره اللاعب بداعي الإصابة، قبل أيام عن انطلاقه.

وفي تصريحات خص بها صحيفة “لو باريسيان” الفرنسية، بخصوص ضرورة بقاء بن زيمة في تربص فرنسا لحين التشخيص النهائي من إصابته، التي حرمته من المشاركة في المونديال، حاول ديشان إلقاء اللوم على اللاعب.

وقال المدرب الفرنسي: “إنه أمر مهين لنا أن نقول ذلك، فهناك حقيقة واحدة فقط يعرفها كريم جيدا، انضم إلينا بعد فترة طويلة…لقد كان غاضبا لأن كأس العالم تعني الكثير بالنسبة له، وفي أفضل الأحوال وبناء على الفحوصات لم يكن سيعود قبل الـ 10 ديسمبر.”

وواصل ديشان: “لقد تحدثنا معا لمدة 20 دقيقة، وحين انتهت الجلسة قلت له لا تتعجل، ثم فوجئت حين استيقظت في اليوم التالي بقرار رحيله، لقد أدركت أن هذا قراره، ولا يمكنه أن يقول شيء آخر، أنا احترم وأتفهم ما فعله.”

ليأتي الرد سريعا من بن زيمة، الذي نشر “ستوري” عبر حسابه على “إنستغرام” وكتب فيه: “كيف تجرؤ؟”، قبل أن ينشر “ستوري” جديد وقال فيه: “عزيزي ديدي، ليلة سعيدة”، ومعهما وجه مهرج وعبارة: “أكاذيب”.