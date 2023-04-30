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الرياضة

بالفيديو.. بن طالب هدافا في مواجهة أونجي ورين

بقلم محمد.ل
بالفيديو.. بن طالب هدافا في مواجهة أونجي ورين
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سجل الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، هدفا لناديه أونجي، في مباراته التي تجمعه حاليا بمضيفه رين، برسم الجولة الـ 33 من الليغ1.

ومنح بن طالب التقدم لمتذيل ترتيب الدوري الفرنسي، من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 19.

غير أن أصحاب الديار قلبوا الطاولة سريعا على أونجي، بهدف الفرانكو جزائري أمين غويري، الذي عدل في الدقيقة الـ 26، قبل أن يتلقى الضيوف هدفا ثانيا، بنيران صديقة من المدافع سيدريك هونتوندجي، في الدقيقة الـ 35.

يذكر أن هدف اليوم. هو الرابع لبن طالب رفقة أونجي هذا الموسم. والثاني من ضربة جزاء، مقابل 4 تمريرات حاسمة في 27 مباراة بالليغ1.

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