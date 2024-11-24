بالفيديو.. بن ناصر يتخطى مرحلة الخطر

تخطى اللاعب الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، مرحلة الخطر، بعد إصابته المعقدة شهر سبتمبر الماضي، خلال تربص “الخضر” على مستوى ربلة الساق اليمنى.

وكان بن ناصر، قد خضع لعملية إعادة التأهيل بمصحة “أسبيتار” القطرية. بعد إجراءه عملية جراحية بفلندا منتصف شهر سبتمبر الفارط، اثر إصابة تعرض لها رفقة الخضر.

وهي الإصابة التي دفعت بالناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش. لإعفاءه من مباراة ليبيريا في الجولة الـ 2 من تصفيات “كان” 2025، بعد مشاركته أساسيا في جولة الافتتاح أمام غينيا الاستوائية.

ونشر نجم نادي أسي ميلان، فيديو عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، من أحد الميادين التابعة لـ “أسبيتار”. يُوثّق انطلاقه في مداعبة الكرة، وأرفقه بعبارة: “انطلاق العد التنازلي.”

في إشارة من دينامو “الخضر”، إلى اقترابه من العودة إلى الميادين، وهو الذي سجّل تقدما كبيرا في رحلة التعافي، بعدما توقعت العديد من التقارير الايطالية. عودته لتدريبات ميلان. قبل نهاية السنة الجارية، على أن يعود إلى المنافسة. خلال المرحلة الثانية من الموسم الجاري.