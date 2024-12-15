بالفيديو.. بوعناني يواصل التألق ويسجل هدفا رائعا في “الليغ1”

عاد اللاعب الدولي الجزائري، بدر الدين بوعناني، للتألق من جديد رفقة ناديه نيس الفرنسي، بمناسبة اللقاء الجاري حاليا أمام المضيف مونبولييه.

ونجح نجم “الخضر” الصاعد، في تسجيل ثاني أهداف ناديه، المتقدم على المضيف حاليا بثنائية لهدف برسم الجولة الـ 15 من “الليغ1” بطريقة رائعة. بعدما راوغ أحد المدافعين وأسكن كرة يسارية في شباك مونبولييه.

ويعتبر هذا الهدف الثالث لبوعناني، في آخر 5 لقاءات مع نادي الجنوب الفرنسي. بعدما افتتح عداده يوم 28 نوفمبر الماضي، في مرمى غلاسكو رينجرز الاسكتلندي. وآخر في مرمى لوهافر، في الجولة 14 من “الليغ1” بتاريخ 7 ديسمبر الجاري.